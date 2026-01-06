"Être parent est devenu plus complexe" : le gouvernement prépare une nouvelle stratégie de "soutien à la parentalité"

La feuille de route visera notamment l'adaptation aux nouveaux usages numériques, qui bouleverse la vie des familles.

La question de la surexposition des enfants aux écrans a émergé comme un enjeu de santé publique (illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

Le gouvernement présentera "d'ici quelques mois" une nouvelle "stratégie de soutien à la parentalité", qui comprendra un volet sur l'usage du numérique, a annoncé mardi la ministre des Familles Stéphanie Rist. "Être parent aujourd’hui est devenu plus complexe, parfois plus isolant et éprouvant", a-t-elle déclaré lors d'une conférence au Haut commissariat à l'enfance à Paris, jugeant essentiel de "proposer des réponses accessibles, concrètes et non stigmatisantes".

Cette stratégie visera, entre autres, à permettre "aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle", via notamment le nouveau congé de naissance qui s'ajoute aux congés paternité et maternité existants et qui doit entrer en vigueur dans le courant de l'année.

La future stratégie concernera également "les usages numériques, avec une attention particulière aux familles les plus en difficulté, dans une logique de prévention et d’émancipation", a ajouté Stéphanie Rist.

"Être parent, ça ne va pas de soi"

La place de la parentalité "dans la société en lien avec les entreprises et les élus" doit également être abordée, a-t-elle estimé. "Il nous appartient collectivement de rendre nos modes de travail, notre urbanisme et nos représentations favorables à l’accueil de l’enfant."

Pour la Haute commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry, "être parent, ça ne va pas de soi, ça s'accompagne, ça s'apprend, ça se construit". "Il faut inscrire le soutien à la parentalité dans la durée", a-t-elle insisté, précisant qu'un "conseil de soutien aux parentalités" se réunirait dans "les prochaines semaines".

Intitulée "dessine moi un parent", la première stratégie nationale de soutien à la parentalité (2018-2022) a été suivie par la "politique des 1.000 premiers jours de l'enfant".

Basée sur les conclusions d'une commission d'experts présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, cette politique a notamment débouché sur le doublement du congé paternité (de 14 à 28 jours) ou encore sur la généralisation de l’entretien prénatal précoce.

Dans un rapport publié en 2025, une autre commission dite "commission parentalité" a émis une quarantaine de propositions parmi lesquelles la création d'un numéro vert "parents en détresse" afin de recueillir et orienter les demandes des parents, ou encore de densifier les lieux d'accueil enfants-parents sur le territoire.