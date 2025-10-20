Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est toujours en vigueur, après que l'armée israélienne a mené des dizaines de frappes sur la bande de Gaza.
Le cessez-le-feu reste en vigueur, dit Trump, après des frappes israéliennes sur Gaza
