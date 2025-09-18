Etats-Unis: Trump désigne le mouvement Antifa comme organisation terroriste

Le président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse à New York City

(Reuters) -Donald Trump a annoncé mercredi qu'il désignait le mouvement antifasciste Antifa comme organisation terroriste, une décision qui intervient à la suite de l'assassinat de l'activiste d'extrême droite Charlie Kirk, proche du président américain dont il avait contribué à la réélection l'an dernier.

Via son réseau social Truth, Donald Trump a également déclaré qu'il allait "vivement recommander" que ceux qui financent le mouvement Antifa soient visés par "des enquêtes rigoureuses".

Un flou entoure dans l'immédiat la portée de la décision du chef de la Maison blanche alors que, selon les experts, Antifa est un mouvement idéologique peu organisé qui n'a pas de hiérarchie claire ni de structure définie.

La Maison blanche n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de précisions.

Donald Trump a effectué cette annonce au lendemain de l'inculpation de Tyler Robinson, 22 ans, l'assassin présumé de Charlie Kirk.

Les autorités n'ont apporté aucune preuve d'appartenance de Tyler Robinson à un quelconque groupe militant. Des interrogations demeurent toujours sur ses motivations.

Donald Trump et de hauts représentants de son administration reprochent de longue date aux groupes de gauche d'avoir créé une atmosphère hostile à l'encontre des conservateurs.

Les détracteurs accusent le président républicain d'utiliser l'assassinat de Charlie Kirk comme prétexte pour mener une répression accrue de ses opposants politiques.

En 2020, au cours de son premier mandat présidentiel, Donald Trump avait déjà évoqué la possibilité de désigner Antifa comme organisation terroriste, alors que les Etats-Unis étaient secoués par une vague de contestation consécutive à l'assassinat de George Floyd par des policiers de Minneapolis.

Des experts juridiques avaient déclaré à l'époque qu'une telle démarche manquait de fondement légal, serait difficile à mettre en oeuvre et provoquerait des craintes pour la liberté d'expression, souscrire à une idéologie n'étant généralement pas constitutif d'un crime.

(Costas Pitas et Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)