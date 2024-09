États-Unis : les salariés de Boeing votent une grève à une écrasante majorité

Nouveau coup dur pour Boeing. Déjà en difficulté, l'avionneur américain fait face à une grève de ses machinistes de l'usine de la région de Seattle, aux États-Unis, ce vendredi 13 septembre. Cette grève a été votée la veille au soir à 96 % après le rejet massif de la nouvelle convention collective à 94,6 %, a précisé Jon Holden, président du syndicat des machinistes IAM-District 751. « Nous ferons grève à minuit », a-t-il ajouté.

« Nos membres se sont exprimés haut et fort ce soir », a affirmé Jon Holden, dont le syndicat qui représente environ 33 000 travailleurs dans la région Nord-Ouest Pacifique, avait initialement soutenu l'accord. Le syndicaliste avait auparavant déclaré ne pas pouvoir « garantir que nous obtiendrons davantage en faisant grève ». Boeing 737 : l'avion tirelire devenu cauchemar pour son constructeur

La grève entraînera la fermeture de deux grandes usines d'assemblage d'avions dans la région de Puget Sound – les deux tiers des votes étaient nécessaires pour lancer un arrêt de travail dès l'expiration jeudi à minuit de la convention actuelle, vieille de 16 ans. Elle va paralyser la production du 737, du 777 et du 767 cargo, dont les livraisons cumulent déjà les retards. Une situation d'autant plus problématique que l'avionneur encaisse la plus grosse partie du paiement (environ 60 %) à la remise des avions.

En dépit du vote