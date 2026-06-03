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États-Unis: Le secteur privé crée plus d'emplois que prévu en mai-ADP
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 14:59

Un bureau de SpaceX à Starbase, au Texas

Un bureau de SpaceX à Starbase, au Texas

‌Le secteur privé ​aux Etats-Unis a créé plus d'emplois que ​prévu en mai, montre ​mercredi l'enquête mensuelle ⁠du cabinet ADP.

Cette ‌enquête a recensé 122.000 créations de ​postes ‌le mois dernier, ⁠après 105.000 le mois précédent (révisé de 109.000).

Les ⁠économistes ‌interrogés par Reuters s'attendaient ⁠en moyenne ‌à ce ⁠que l'emploi privé augmente ⁠de 117.000 ‌postes en mai.

La ​publication ‌des résultats de l'enquête ADP précède la ​parution du rapport ⁠officiel sur l'emploi du département du Travail, prévu vendredi.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)

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2 commentaires

  • 15:20

    Est-ce à cause ou grâce à Trump ? les anti Trump, vous avez 5mn pour rendre vos copies.

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