États-Unis: Le secteur privé crée plus d'emplois que prévu en mai-ADP

Un bureau de SpaceX à Starbase, au Texas
Le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emplois que prévu en mai, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.
Cette enquête a recensé 122.000 créations de postes le mois dernier, après 105.000 le mois précédent (révisé de 109.000).
Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que l'emploi privé augmente de 117.000 postes en mai.
La publication des résultats de l'enquête ADP précède la parution du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail, prévu vendredi.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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