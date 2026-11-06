 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

États-Unis: Le moral des ménages s'améliore en novembre, selon l'université du Michigan
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 17:59

Ajouter Boursorama à vos sources

Images prises à Washington, DC, au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis

Images prises à Washington, DC, au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis

Le ‌moral des ménages américains s'est ​amélioré plus que prévu en novembre, montrent vendredi les résultats préliminaires ​de l'enquête mensuelle de l'université du Michigan.

Son ​indice de confiance ⁠a augmenté à 51,0 en ‌première estimation, contre 48,0 en octobre, alors que les ​économistes ‌et analystes interrogés par Reuters ⁠tablaient en moyenne sur 48,0.

La composante du jugement des consommateurs ⁠sur leur ‌situation actuelle a augmenté à ⁠51,0, contre 46,7 en ‌octobre et un consensus ⁠de 48,0.

Celle des perspectives a ⁠augmenté ce ‌mois-ci, à 50,9 contre 48,8 un ​mois ‌plus tôt et un niveau de 49,5 anticipé en ​moyenne par les économistes et les analystes.

Les ⁠anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,3%, après 4,7% en octobre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank