États-Unis: Le moral des ménages s'améliore en novembre, selon l'université du Michigan

Images prises à Washington, DC, au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis

Le ‌moral des ménages américains s'est ​amélioré plus que prévu en novembre, montrent vendredi les résultats préliminaires ​de l'enquête mensuelle de l'université du Michigan.

Son ​indice de confiance ⁠a augmenté à 51,0 en ‌première estimation, contre 48,0 en octobre, alors que les ​économistes ‌et analystes interrogés par Reuters ⁠tablaient en moyenne sur 48,0.

La composante du jugement des consommateurs ⁠sur leur ‌situation actuelle a augmenté à ⁠51,0, contre 46,7 en ‌octobre et un consensus ⁠de 48,0.

Celle des perspectives a ⁠augmenté ce ‌mois-ci, à 50,9 contre 48,8 un ​mois ‌plus tôt et un niveau de 49,5 anticipé en ​moyenne par les économistes et les analystes.

Les ⁠anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,3%, après 4,7% en octobre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)