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États-Unis: La crise pétrolière retardera le retour de l'inflation à l'objectif de 2%, selon Daly (Fed)
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 15:13

Mary Daly, présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, lors d'une interview avec Reuters

Mary Daly, présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, lors d'une interview avec Reuters

par Ann Saphir

La présidente ‌de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré ​que le choc pétrolier provoqué par la guerre en Iran devrait retarder le moment où l'inflation atteindra l'objectif de 2% et pourrait contraindre ​la banque centrale à maintenir ses taux d'intérêt inchangés.

"Nous avions du travail à accomplir ​avant le choc pétrolier ; avec ce ⁠choc, cela prendra simplement plus de temps", a-t-elle déclaré lors ‌d'un entretien accordé à Reuters.

Même si la chute des prix du pétrole à la suite de l'annonce d'un ​accord de cessez-le-feu entre ‌les États-Unis et l'Iran a apporté un certain ⁠soulagement, "personne ne sait vraiment combien de temps cela durera", a-t-elle ajouté.

Mary Daly a toutefois déclaré que l'économie américaine était fondamentalement solide, que ⁠le marché du ‌travail s'était stabilisé et que la politique monétaire se ⁠trouvait dans une "bonne position", suffisamment restrictive pour exercer une pression ‌à la baisse sur l'inflation sans pour autant nuire ⁠au marché du travail.

Ainsi, elle estime qu'il est aujourd'hui ⁠moins probable que ‌les coûts d'emprunt augmentent que qu'ils baissent ou restent stables.

"J'estime vraiment ​que la probabilité d'une hausse des ‌taux est plus faible que celle des deux autres scénarios", a-t-elle déclaré.

La Fed a ​maintenu ses taux d'intérêt inchangés lors de chacune de ses deux réunions tenues jusqu'à présent cette année.

"La nouvelle, c'est qu'il ⁠semble que le conflit pourrait se stabiliser, que les voies maritimes pourraient rouvrir et que nous pourrions commencer à revenir à une situation qui semble plus raisonnable pour les gens", a-t-elle déclaré.

"Mais, vous savez, c'est là que réside l'incertitude".

(Ann Saphir ; version française Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

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