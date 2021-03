États-Unis : l'inflation, fantasme ou réalité ?

Les américains dépensent sans compter dès qu'ils perçoivent des aides publiques. (© AFP)

Après une récession contenue, l'économie américaine devrait bénéficier à plein du plan de relance. Au point de relancer l'inflation ?

C'est toute la différence avec l'Europe. Alors que, sur le Vieux Continent, la question est de «faciliter la liberté de mouvement», avec la mise en place d'un passeport vaccinal, outre-Atlantique, elle est de savoir si l'économie ne va pas prendre un coup de chaleur avec l'American Rescue Plan, le plan de relance du nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden.

Déjà, l'an passé, le contraste a été particulièrement saisissant avec, d'un côté, une récession de 7,5% dans la zone euro et, de l'autre, un recul limité à 3,5% aux États-Unis. Certes, on peut toujours opposer le bilan sanitaire catastrophique, «déchirant» selon le qualificatif du 46e président des États-Unis, avec plus de 500.000 décès liés au Covid-19.

Mais les vingt-sept pays membres de l'Union européenne ont, eux aussi, franchi ce seuil critique le 10 février dernier.

Stimulus à 9% du PIB

En 2021, l'économie américaine devrait donc à nouveau être stimulée grâce à une politique monétaire toujours très accommodante (avec des taux directeurs compris entre 0 et 0,25%) et au plan de relance de 1.900 milliards de dollars, représentant l'équivalent de 9,1% du produit intérieur brut estimé (soit 20.800 milliards de dollars).

Déjà voté le 27 février par la Chambre des représentants, le texte devrait passer sous les fourches caudines du Sénat dans la mesure où la hausse du salaire minimum -