États-Unis, hausse surprise de la production industrielle en août
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 15:42

Vue de l'intérieur d'une usine d'acier Nucor aux États-Unis

La production industrielle aux États-Unis a progressé de manière intattendue en août, montrent les statistiques officielles publiées mardi.

La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,1% de la production industrielle le mois dernier, après une baisse de 0,4% en juillet (révisée de -0,1%), tandis que les analystes tablaient sur -0,1%.

(Rédigé par Etienne Breban; édité par Blandine Hénault)

