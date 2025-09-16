États-Unis, hausse surprise de la production industrielle en août

Vue de l'intérieur d'une usine d'acier Nucor aux États-Unis
La production industrielle aux États-Unis a progressé de manière intattendue en août, montrent les statistiques officielles publiées mardi.
La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,1% de la production industrielle le mois dernier, après une baisse de 0,4% en juillet (révisée de -0,1%), tandis que les analystes tablaient sur -0,1%.
(Rédigé par Etienne Breban; édité par Blandine Hénault)
