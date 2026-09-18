Etats-Unis et Danemark en passe de conclure un accord sur le Groenland-sources

par Gram Slattery, Erin Banco, Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen

Les Etats-Unis et le Danemark sont sur le point de conclure un accord concernant le statut du Groenland, qui permettrait à l'armée américaine de renforcer sa présence sur l'île, ont rapporté à Reuters deux sources proches du dossier.

Si cet accord voyait le jour, il serait toutefois en deçà de l'objectif initial du président américain, Donald Trump, qui souhaitait purement et simplement acquérir le Groenland, ont précisé les sources, sous couvert d'anonymat.

Il pourrait néanmoins se traduire par une présence américaine plus marquée sur un territoire qui concentre l'attention du locataire de la Maison blanche depuis près de dix ans.

Les parties concernées ont discuté de dispositions visant à garantir que le territoire groenlandais puisse être utilisé pour le "Golden Dome", le projet de gigantesque bouclier antimissile que l'administration Trump tente de mettre en place pour protéger le territoire américain, ont expliqué les sources.

L'une d'elles a souligné que les discussions portent également sur des dispositions visant à limiter la présence et l'influence de la Chine sur l'île.

L'annonce d'un accord est très probable – même s'il n'y a aucune garantie – dans les jours ou les semaines à venir, ont dit les sources.

On ignore si Donald Trump soutient cet accord en cours d'élaboration.

(Reportage Gram Slattery et Erin Banco à Washington, Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen à Copenhague; version française Claude Chendjou)