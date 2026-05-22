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États-Unis: Donald Trump va nommer Kevin Warsh à la présidence de la Fed
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 07:02

Audience de confirmation de la commission bancaire du Sénat sur la colline du Capitole à Washington

Audience de confirmation de la commission bancaire du Sénat sur la colline du Capitole à Washington

par Jacob Bogage

Le président ​américain Donald Trump va nommer vendredi Kevin Warsh à la ​présidence de la Réserve fédérale (Fed) américaine ​lors d'une cérémonie ⁠à la Maison blanche, ‌a déclaré jeudi l'administration américaine.

Le Sénat américain a confirmé ​le ‌13 mai la nomination ⁠de Kevin Warsh à la présidence de la banque ⁠centrale des ‌Etats-Unis pour un mandat ⁠de quatre ans, en ‌remplacement de Jerome ⁠Powell.

Agé de 56 ans, Kevin ⁠Warsh, qui ‌a été membre du conseil ​des ‌gouverneurs de la Fed entre 2006 et 2011, ​présidera sa première réunion de politique monétaire ⁠les 16 et 17 juin dans un contexte économique bouleversé par la guerre au Moyen-Orient.

(Avec Dan Burns; version française ​Camille Raynaud)

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