États-Unis : Donald Trump promet des autorisations environnementales à tout ceux qui investiront un milliard de dollar dans le pays

Donald Trump a promis durant sa campagne de "forer à tout va".

Donald Trump à Paris, le 7 décembre 2024. ( POOL / AARON CHOWN )

Donald Trump a promis mardi 10 décembre des facilités dans l'obtention des autorisations, notamment environnementales à toute personne ou entreprise qui investirait au moins un milliard de dollars aux États-Unis, sans donner d'autre détail sur ce projet.

"Toute personne ou entreprise investissant UN MILLIARD DE DOLLARS OU PLUS aux États-Unis recevra des autorisations et des permis de manière accélérée, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les autorisations environnementales ", a déclaré le président élu, dans un message sur son réseau social Truth. Il n'a pas donné d'autre précision sur la manière dont il entend articuler cette mesure, ni sur les secteurs et investisseurs concernés.

"Forer à tout va"

Ouvertement climatosceptique et favorable aux énergies fossiles, Donald Trump a promis durant sa campagne de "forer à tout va" , à rebours de la politique de transition énergétique engagée par son prédécesseur Joe Biden.

Les États-Unis sont le deuxième plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre .

Durant son premier mandat, Donald Trump avait retiré les États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat négocié durant la COP21. Joe Biden avait, au début de son mandat, annulé cette décision, et le républicain réélu à la Maison Blanche a promis de réenclencher le processus de sortie.