État-major : Roche Diagnostics France

Roche Diagnostics (387 millions de CA) appartient au groupe Roche, spécialisé en biotechnologie. Mark Osewold (53 ans, finance et marketing international à la DHBW) préside cette structure. À ses côtés, Pierre Mezeray (40 ans, Centrale Nantes, Polytechnique Zurich) est directeur exécutif transformation en santé et solutions diagnostiques ; Andreea Wiese (35 ans, master de marketing à Bucarest, MBA à l'IESE Barcelone), directrice exécutive commerciale ; Jacques Pellerey (53 ans, ESTBA), directeur exécutif services clients ; Katharina von Wyl (38 ans, ESC de Reutlingen et MBA à Monterrey), directrice exécutive finances ; Anne Chapelet (46 ans, DJCE et Capa), directrice exécutive juridique ; Laurence Anquine (47 ans, DESS méthodologies analytiques appliquées aux produits de santé, docteur en pharmacie), directrice exécutive qualité, réglementaire et affaires médicales ; Jean-Marie Cabrières (39 ans, IEP Aix, master d'affaires publiques à Sciences Po, MS à l'ESCP), directeur exécutif communication ; Emmanuelle Thenoz-Étienne (52 ans, DESS en RH), directrice exécutive RH. Christian Wepf (45 ans, Saint-Gall, master de management à UCL, Esade) dirige les grands comptes publics ; Sylvie Demirdjian (43 ans, sciences de laboratoire clinique et