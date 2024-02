État-major : Kyriba

Fondé en 2004 à Paris, Kyriba est un spécialiste des solutions cloud adaptées au monde de la finance. Le groupe, dont le chiffre d'affaires dépasse les 300 millions de dollars, et dont le capital est contrôlé par le gestionnaire d'actifs alternatifs britannique Bridgepoint, a plus de 1 000 employés dans le monde (États-Unis, Royaume-Uni, Pologne, Italie, Allemagne, Canada, Japon et Singapour), dont 330 en France. Les outils de Kyriba permettent d'unifier les données financières de plusieurs systèmes en un seul logiciel pour faciliter la vie aux directions financières des entreprises, dont plus de la moitié de celles du CAC 40.

Melissa Di Donato (50 ans, MBA en commerce international, maîtrise en russe de l'American University), passée par SAP, Salesforce, IBM et SUSE, a été nommée présidente et directrice générale en septembre 2023. Bruno Ferreira (45 ans, BA en business de l'université de Chicago, MBA de la Chicago Booth School of Business), chief revenue officer , supervise les fonctions commerciales. April Moh (40 ans, université technologique de Nanyang à Singapour) est directrice du marketing chargée également de la marque et de la communication. Rémy Dubois (59 ans, MBA de l'université du Massachusetts, ingénieur Polytech Paris-Saclay) est chief growth & value officer. Boris Lipiainen (56 ans, Académie