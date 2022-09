Que vous souhaiter en cette rentrée, alors que les nouvelles du monde n'incitent pas vraiment à l'optimisme ? Des vœux personnels… et surtout la santé ! Comment la conserver et la récupérer ? Ce thème sera au cœur de la 6e édition de Futurapolis Santé.

Cela passe d'abord par la possibilité d'avoir un médecin traitant à proximité de son domicile et un accès aux spécialistes dans un délai raisonnable. Le sujet mobilise les responsables politiques et sanitaires. Avec son récent service public « Ma santé, Ma Région », l'Occitanie va recruter 200 médecins, infirmiers et sages-femmes dans les territoires en tension, d'ici à 2028. C'est ce qu'expliquera le Pr Bounes, vice-président de la région.

Quant à Montpellier, elle veut devenir une ville pilote européenne pour la santé globale, ce qui implique une approche multiple, intégrant tous les éléments comportementaux, environnementaux et autres, susceptibles d'influer sur nos organismes. L'ouverture de centres de santé et des campagnes de prévention font partie de cet ambitieux projet.

Cancer : les formidables avancées de la télésurveillance

Au niveau individuel, l'entrée dans la maladie est une épreuve plus facile (moins difficile) à surmonter quand on bénéficie d'un parcours de soins personnalisé et global. C'est ce que défendra le Dr Alain Toledano, le directeur de la chaire Santé intégrative du Conservatoire national des Arts et Métiers. Et ce que

