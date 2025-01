Et si McCourt devenait, en rachetant TikTok, le vrai rival d'Elon Musk ?

Tik tok on the clock, but the party don’t …

Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis 2016 , semble avoir des envies de viralité. Ce mercredi, le milliardaire américain de 70 ans a annoncé vouloir acheter les activités américaines de TikTok . Le McCourt Global, qui touche à tout – immobilier, médias, sport, tech – a décidé de se battre contre Elon Musk pour racheter le réseau social chinois aux États-Unis. Selon Le Figaro , on parle d’un prix flirtant avec les 100 millions de dollars , soit un Kolo Muani et une rumeur de Belahyane.…

MJ pour SOFOOT.com