Et si le Bayern repartait pour 10 ans de règne ?
La Ligue 1 n'est pas seule au rayon des championnats à deux vitesses. En Bundesliga, le Bayern entame la défense de son titre avec une énorme pancarte, qui vaudra encore quelques années. Parce qu'il est capable de lâcher 75 millions d'euros pour Luis Díaz et que ses rivaux, dotés de moyens incomparables, sont en phase de reconstruction.

L’heure de la rentrée a sonné. Six jours après la Supercoupe, remportée par le Bayern, la Bundesliga reprend ses droits ce vendredi. Le champion ouvre le bal chez lui, à 20h30, face à Leipzig. Un joli choc pour lancer cette saison et installer (peut-être) un soupçon de suspense, aussi court soit-il. Revenus au sommet de la chaîne alimentaire cette année, les Bavarois partent encore avec une bonne longueur d’avance sur la concurrence. Ce qui laisse présager – et craindre – un nouveau cycle longue durée, potentiellement comparable à celui que le Bayer Leverkusen avait stoppé, après onze titres d’affilée.

Buenos Díaz

Le panorama de la Bundesliga n’est plus le même que dans les années 2000, où Dortmund, le Werder, Stuttgart et Wolfsburg avaient inscrit leur nom au palmarès du championnat. Le Bayern a remporté douze des treize derniers titre de champion d’Allemagne et semble taillé pour continuer son festin. Le roc de Leverkusen Jonathan Tah (29 ans) est arrivé pour une bouchée de pain au moment de la Coupe du monde des clubs. Un renfort de taille – et de poids – pour une défense pas toujours à la hauteur. Le talentueux Tom Bischof (20 ans) est venu étoffer le milieu de terrain, et Luis Díaz (28 ans) combler, en partie, les départs de Thomas Müller, Leroy Sané et Kingsley Coman.…

L'offre BoursoBank