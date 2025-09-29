"Et alors?" : Viktor Orban minimise l'accusation des drones hongrois en Ukraine, un pays "pas souverain"

Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi que "des drones de reconnaissance probablement hongrois" avaient violé l'espace aérien de l'Ukraine. Le ministère hongrois de la Défense lui avait répondu, rejetant des "allégations totalement infondées".

Viktor Orban, le 26 juin 2025, à Bruxelles ( AFP / JOHN THYS )

Pendant que l'Europe s'organise face aux incursions de drones observées notamment au Danemark, le Premier ministre Viktor Orban a lui minimisé le survol éventuel par des drones hongrois de l'espace aérien ukrainien, tout en estimant que son pays voisin en guerre n'était pas "souverain", puisqu'il dépend de l'Occident.

"Que deux, trois ou quatre drones hongrois aient franchi la frontière ou non n'est pas le problème", a déclaré Viktor Orban lundi 29 septembre, disant "tendre à croire son ministre" de la Défense Kristof Szalay-Bobrovniczky, qui a nié les accusations.

"L'Ukraine n'est pas un pays indépendant et souverain, c'est nous qui la maintenons à flot", lance Orban

"Disons qu'ils aient volé quelques mètres dans le pays, et alors?", a-t-il ajouté dans un podcast animé par le porte-parole de son parti, affirmant que Kiev devrait plutôt "s'inquiéter des drones" russes "à sa frontière orientale". "L'Ukraine n'est pas un pays indépendant et souverain, c'est nous qui la maintenons à flot, donc elle ne devrait pas se comporter comme si elle l'était", a-t-il ajouté.

Selon lui, si "l'Occident décidait demain de ne plus donner un seul forint (monnaie en circulation en Hongrie, ndlr), l'Ukraine s'effondrerait" .

Détérioration des relations Kiev-Budapest

Rare pays de l'Otan et de l'Union européenne à avoir renforcé ses liens politiques et économiques avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, la Hongrie partage environ 140 kilomètres de frontière avec la partie occidentale de l'Ukraine. La Hongrie refuse d'aider militairement Kiev, paralyse ses négociations d'adhésion à l'Union européenne et entrave l'adoption des sanctions de l'UE contre la Russie.

Les tensions entre Kiev et Budapest, déjà importantes auparavant, se sont accrues depuis le début de la guerre et Viktor Orban avait déjà dépeint l'Ukraine comme un état vassal auparavant. Lundi, Budapest a annoncé avoir interdit douze sites internet ukrainiens d'information, en réponse au blocage par Kiev de deux sites progouvernementaux hongrois. L'Ukraine, qui compte une minorité magyarophone dans la région de Transcarpatie, frontalière de la Hongrie, a maintes fois déploré que Budapest distribue des dizaines de milliers de passeports hongrois à ses citoyens.