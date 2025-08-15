 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Et à la fin, c'est le Barça féminin qui trinque
information fournie par So Foot 15/08/2025 à 19:45

L'inquiétude grandit de l'autre côté des Pyrénées et dans la sphère du football féminin. En cause : le Barça féminin, mastodonte européen, est la victime collatérale des problèmes économiques du FC Barcelone. Avec 17 joueuses sous contrat à l'orée de la nouvelle saison, la gestion du club blaugrana interroge. Tour d'horizon.

Près de trois mois se sont écoulés depuis la défaite du FC Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine face à Arsenal (1-0), une défaite amère pour une équipe promise à régner sans partage sur l’Europe ces prochaines saisons. Un premier rouage brisé dans l’évolution exponentielle du club depuis 2015. Mais à l’orée du retour des Blaugranas sur les terrains, c’est le volet économique et la gestion du club qui inquiètent le plus les supporters et les observateurs. Alors que le club catalan continue d’être aux abois financièrement, renouvelant lors de chaque période de mercato le cirque autour de l’inscription de ses nouvelles recrues, après les nombreuses « palancas » soulevées ces dernières années, c’est désormais au tour de la section féminine d’être l’une des variables d’ajustement du club.

Un monument en péril

La nouvelle est tombée comme un couperet pour les supporters du Barça : Jana Fernàndez, fer de lance de la nouvelle génération blaugrana formée à la Masia et internationale espagnole, s’est engagée ce vendredi avec London City Lionesses, l’équipe anglaise de la galaxie Kang. Un départ qui laisse donc le FC Barcelone avec 17 joueuses sous contrat à deux semaines du retour de la Liga F. Une gestion qui interroge puisque depuis janvier 2025, sept joueuses de l’équipe première ont été remerciées ou n’ont pas vu leur contrat être renouvelé, à l’instar d’Ingrid Engen partie à l’OL Lyonnes ou Fridolina Rolfö. Seule Keira Walsh a été transférée à Chelsea contre près de 500 000 euros, après que le club a refusé de la céder à Arsenal quelques mois plus tôt alors que les Gunners proposaient le double pour s’attacher les services de la championne d’Europe anglaise.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
