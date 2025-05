Estonie : un chasseur russe viole l'espace aérien de l'Otan, une "menace serieuse" pour l'alliance, selon Tallin

Un avion de chasse russe a violé l'espace aérien de l'Otan "afin de protéger un pétrolier de la flotte fantôme", selon l'Estonie.

Margus Tsahkna à Antalya, en Turquie, le 15 mai 2025. ( AFP / OZAN KOSE )

Un avion de chasse russe a violé l'espace aérien de l'Otan mardi en Estonie, illustrant une nouvelle fois la "menace sérieuse" représentée par Moscou, a indiqué jeudi 15 mai le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna.

"Le 13 mai, un avion de chasse russe a violé l'espace aérien de l'Otan afin de protéger un pétrolier de la flotte fantôme " russe, a indiqué Margus Tsahkna sur X.

Des experts estiment que la Russie exploite une vaste "flotte fantôme" composée de centaines de navires, afin d'échapper aux sanctions imposées par les pays occidentaux sur ses exportations de pétrole en raison de la guerre en Ukraine.

"La Russie constitue une menace sérieuse"

Il s'agit d' "un nouvel exemple montrant que la Russie constitue une menace sérieuse non seulement en raison de la guerre qu'elle mène en Ukraine, mais aussi pour l'ensemble de l'alliance de l'Otan", a-t-il estimé.

Le ministre, qui participe jeudi à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan à Antalya, en Turquie, a précisé à la presse sur place que la Fédération de Russie a envoyé son avion de chasse au moment où les forces estoniennes tentaient d'inspecter un bateau faisant partie de la flotte fantôme qui avait pénétré dans les eaux économiques estoniennes.

"Ce qui est différent, et c'est important, c'est que la Fédération de Russie a envoyé un avion de chasse pour vérifier la situation, et que cet avion de chasse a violé le territoire de l'Otan ", a déclaré Margus Tsahkna. Les chasseurs de l'Otan ont aussitôt été dépêchés pour "inspecter et vérifier le chasseur russe", a-t-il ajouté.