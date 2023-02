Est-ce que manger des bananes évite les crampes ?

Chaque vendredi, retrouvez sur Le Point.fr la chronique nutrition du Pr Boris Hansel, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Il est également animateur de la chaîne santé PuMS sur YouTube.

La banane serait un excellent moyen de soigner et d'éviter les crampes. C'est en tout cas l'idée qui circule un peu partout. On va voir ensemble si cette idée est vraie. La crampe, c'est une contraction soudaine et involontaire d'un ou de plusieurs muscles. Tout le monde en connaît la douleur intense et caractéristique. Certains en souffrent lors d'une séance de sport, pour d'autres, ce sera la nuit pendant le sommeil.

On cherche depuis longtemps l'origine des crampes et comment les soigner. Il y a bien quelques pistes. L'une d'entre elles est liée au potassium. Ce qui est certain, c'est que l'hypokaliémie, c'est-à-dire la baisse du potassium qui circule dans le sang, peut se manifester sous forme de crampes ou d'une sensation de fatigue dans les muscles !

Cela s'explique simplement : un niveau de potassium abaissé dans le sang, c'est aussi le signe d'un manque de potassium à l'intérieur des cellules, notamment dans les cellules musculaires, qui utilisent ce potassium pour fonctionner ! Plus précisément, au sein de la cellule, il joue un rôle majeur dans l'influx nerveux et la contraction du muscle.

Voilà pourquoi il semble logique qu'apporter

