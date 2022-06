Essilor-Luxottica : l’empereur des lunettes Leonardo Del Vecchio est mort

Secret, discret, incroyablement effacé. L'élégant Italien Leonardo Del Vecchio, décédé lundi 27 juin à l'âge de 87 ans, ne s'est jamais répandu dans la presse, acceptant à contrecœur, raconte son entourage, d'accorder au mieux une interview par an pour commenter les résultats de son entreprise, Luxottica. Il n'avait même pas pris la parole, début 2017, quand son gros et beau bébé, spécialisé dans les montures et les lunettes de soleil de marques célèbres – Ray Ban, Persol, Oakley, etc. –, avait fusionné avec le français Essilor, champion des verres correcteurs, pour devenir le numéro un mondial des lunettes, pesant aujourd'hui 62,3 milliards d'euros à la Bourse de Paris et employant 180 000 personnes à travers le monde. Au passage, il devait l'actionnaire de référence du nouveau géant, avec 32 % du capital entre ses mains.

L'octogénaire avait laissé son complice Hubert Sagnières, numéro un alors d'Essilor, raconter en large et en travers cette union, l'un des plus grands deals contemporains du capitalisme européen, jusqu'en mars 2019. À cette date, Del Vecchio endosse le costume de tirailleur. Dans un communiqué, puis dans une interview au Figaro , il accusait Sagnières d'avoir nommé sans le consulter quatre managers, tous issus d'Essilor, « avec lesquels il cherche à gérer EssilorLuxottica tout seul ».

Comédie franco-italienne

Autant dire que cette guéguerre interne va intriguer le

