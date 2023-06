"Essayons une idée neuve en France" : Villeroy de Galhau plaide pour la "stabilité fiscale"

Le gouverneur de la Banque de France a répété ses réserves quant à la perspective de nouvelles "baisses d'impôts", promesse du gouvernement d'ici la fin du quinquennat, qui risquent d'accentuer le flou fiscal dans lequel baignent entreprises et particuliers.

Francois Villeroy de Galhau, le 12 avril 2023, à Washington ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

"Nous avons toujours tendance à vouloir régler le problème des finances publiques par les impôts". Dans un entretien accordé aux Echos , le gouverneur de la banque de France a réitéré son constat sur la politique fiscale française, plaidant pour le statu quo plutôt que pour de nouveaux ajustements.

"Noyés dans la complexité" de l'impôt

"Je me suis prononcé contre de nouvelles baisses d'impôts non financées", a indiqué François Villeroy de Galhau, dans une interview publiée mercredi 21 juin. A la place d'hypothétiques baisses d'impôts, le directeur de la Banque de France propose une autre voie, qu'il juge peu courante en France. "Essayons une idée neuve en France : la stabilité fiscale. Changer tout le temps l'impôt est en outre inefficace économiquement, car entreprises et particuliers ont l'impression d'être noyés dans la complexité", estime t-il.

Début mai, le premier président de la Cour des Comptes Pierre Moscovici avait appelé à réformer les règles budgétaires européennes, en privilégiant une approche "réaliste et adaptée" à la situation de chaque pays. "Nous devons cesser de repousser la consolidation budgétaire aux calendes grecques", avait abondé pour sa part Villeroy de Galhau, qui espère voir la dette française repasser "nettement sous les 100%" du PIB d'ici dix ans.