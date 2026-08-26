Espionnage : les entreprises allemandes victimes d'une forte hausse des attaques étrangères, notamment dans la défense et la sécurité, selon un rapport

La Chine, la Russie et l'Iran sont le plus souvent cités par les entreprises visées.

Le siège du renseignement intérieur allemand BFV à Cologne, en Allemagne. ( AFP / INA FASSBENDER )

Un rapport publié mercredi 26 août évoque une forte hausse des attaques de services de renseignements étrangers contre des entreprises allemandes, même si la criminalité organisée restent la principale menace.

Les "criminels en bande organisée" demeurent les principaux responsables de vols de données, d'espionnage industriel ou de sabotages , selon le bilan de la fédération des entreprises du numérique Bitkom, présenté lors d'une conférence de presse avec le renseignement intérieur BfV.

Néanmoins, 37% des firmes ayant déclaré une attaque au cours des douze derniers mois affirment qu'elle venait d'un service de renseignement étranger. Ralf Wintergerst, président de Bitkom, y voit une "hausse dramatique", contre un taux de 28% l'an dernier et de seulement 7 % en 2023. 76% de l'ensemble des dommages étaient dus à des cyberattaques.

Quelle que soit la nature de l'attaque, 52% des sondés attribuent au moins un incident à la Chine, et 49% à la Russie. 9% des sondés pointent aussi du doigt l'Iran, soit deux fois plus que l'an dernier.

Le rapport s'appuie sur une enquête menée auprès de 1.003 entreprises en Allemagne employant au moins dix personnes.

Incertitude

"Le nombre d’incidents non détectés augmente", a par ailleurs mis en garde Ralf Wintergerst. Si 96% des entreprises interrogées pensent avoir été visées par une attaque, seules 67% en sont certaines. Ce niveau d'incertitude rend difficile l'évaluation du coût de ces attaques, estimé entre 211 et 270,8 milliards d'euros par Bitkom.

Les agents étrangers opèrent de manière toujours plus sophistiquée, tandis que "les acteurs moins professionnels bénéficient de nouvelles opportunités grâce à l'intelligence artificielle", détaille Ralf Wintergerst.

Selon Sinan Selen, président du BfV, ce rapport "s'inscrit parfaitement dans le niveau de menace élevé" auquel l'Allemagne est actuellement confrontée. "La poursuite de la guerre d'agression menée par la Russie, ainsi que l'utilisation avancée et discrète de l'IA dans les cyberattaques, posent de grands défis aux entreprises", a-t-il étayé.

Le secteur de la sécurité et de la défense est une cible "particulièrement attractive" pour les services étrangers, d'après lui.