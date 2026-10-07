Espagne-Une rivière noircie par les cendres d'un feu de forêt contamine l'eau potable

Le Tietar, la rivière qui traverse Casavieja, ville du centre de l'Espagne, a pris une couleur noire à cause des cendres et des débris occasionnés par un feu de forêt qui a fait rage cet été, contaminant l'eau potable et obligeant les habitants à trouver des solutions d'urgence.

Des torrents de montagne alimentés par des pluies torrentielles et chargés de ces cendres et de ces débris, se déversent en effet dans le Tietar, phénomène qui rend dans cette ville l'eau impropre à la consommation.

Les habitants font de ce fait la queue devant les fontaines et les camions-citernes pour remplir leurs bidons d'eau potable, les autorités distribuant de leur côté de l'eau en bouteilles.

La zone touchée se trouve en aval de l'incendie de Burgohondo, qui a été l'un des plus importants de l'année en Espagne, ravageant 33.943 hectares cet été, soit plus de 15% de la superficie totale détruite par les feux de forêt à l'échelle nationale, selon les données du ministère de l'Environnement.

"Pour boire, pour cuisiner, pour la salle de bains, pour tout. L'eau : on ne se rend compte à quel point on en a besoin que lorsqu'on n'en a plus", a déclaré Miguel Angel Perez Sanchez, un habitant de la ville.

La maire de Casavieja, Vanessa Muñoz, a précisé que les pluies torrentielles avaient aggravé les dégâts causés par les incendies, emportant des ponts et entraînant les eaux de ruissellement dans un réservoir qui sert de source d'eau de secours pour la ville.

"Cela nous a surtout touchés parce que l'eau s'est infiltrée dans le réservoir, qui constituait notre approvisionnement en eau et notre plan d'urgence lorsque les premières pluies sont arrivées", a-t-elle déclaré à la chaîne régionale Castilla y León TV.

Santiago M. Barajas, agronome et cofondateur de l'association environnementale Ecologistas en Acción, a déclaré sur le réseau social X: "Les conséquences des incendies persistent même après leur extinction". "Après des pluies torrentielles, l'eau s'infiltre à peine dans le sol dépourvu de végétation et s'écoule boueuse à grande vitesse, comme si les cendres l'avaient rendu imperméable", a-t-il écrit.

Dans la ville voisine de Piedralaves, les autorités et la société de distribution d'eau Aqualia s'efforcent de rétablir un approvisionnement normal après que des cendres se sont déversées dans les bassins de captage à la suite des récentes pluies, ce qui a conduit les responsables à déclarer l'eau du robinet impropre à la consommation.

José María Manso, maire de la commune voisine d'El Barraco, a déclaré que les cendres et les sédiments pourraient atteindre le réservoir d'El Burguillo, une source essentielle d'eau potable pour les communes environnantes.

(Susana Vera; version française Benoit Van Overstraeten)