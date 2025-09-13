information fournie par Reuters • 13/09/2025 à 17:30

Espagne-Une explosion dans un café à Madrid fait 21 blessés, dont trois graves

(Actualisé avec nouveau bilan)

Une explosion survenue samedi dans un café de la capitale espagnole Madrid a fait 21 blessés, dont trois graves, ont indiqué les services d'urgence.

L'explosion s'est produite à 15h00 (13h00 GMT) dans le quartier de Vallecas.

La cause de l'explosion reste pour l'heure inconnue.

(Rédigé par Graham Keeley, version française Blandine Hénault)