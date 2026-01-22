Espagne: Un train percute une grue, plusieurs blessés selon TVE

La ligne de train R1 hors service à Premia de Mar

Un train a percuté une grue ‍de construction dans la ville de Carthagène, dans le sud-est de ‌l'Espagne, faisant plusieurs blessés dont un sérieusement, a rapporté jeudi la ​télévision espagnole TVE.

Cet incident intervient ⁠alors que le principal syndicat espagnol des conducteurs de train ⁠a ‍appelé à une grève nationale ⁠du 9 au 11 février pour exiger des garanties sur la sécurité ​de la profession après trois déraillements en deux jours qui ont ⁠coûté la vie à ​des dizaines de personnes, dont deux ​conducteurs.

L'opérateur ferroviaire ​espagnol Adif a dit sur ​X que le ⁠trafic sur la ligne concernée était interrompue à cause de l'"intrusion dans le gabarit de l'infrastructure d'une ‌grue n'appartenant pas à l'exploitation ferroviaire", sans donner plus de détails.

