 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Espagne: Un train percute une grue, plusieurs blessés selon TVE
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 13:39

La ligne de train R1 hors service à Premia de Mar

La ligne de train R1 hors service à Premia de Mar

Un train a percuté une grue ‍de construction dans la ville de Carthagène, dans le sud-est de ‌l'Espagne, faisant plusieurs blessés dont un sérieusement, a rapporté jeudi la ​télévision espagnole TVE.

Cet incident intervient ⁠alors que le principal syndicat espagnol des conducteurs de train ⁠a ‍appelé à une grève nationale ⁠du 9 au 11 février pour exiger des garanties sur la sécurité ​de la profession après trois déraillements en deux jours qui ont ⁠coûté la vie à ​des dizaines de personnes, dont deux ​conducteurs.

L'opérateur ferroviaire ​espagnol Adif a dit sur ​X que le ⁠trafic sur la ligne concernée était interrompue à cause de l'"intrusion dans le gabarit de l'infrastructure d'une ‌grue n'appartenant pas à l'exploitation ferroviaire", sans donner plus de détails.

(Reportage de David Latona et Emma Pinedo; version française Zhifan Liu, édité par ‌Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 14:24

    3eme accidents? ça commence à faire beaucoup

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank