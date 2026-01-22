Espagne-Un train percute une grue, plusieurs blessés-média

Un train a percuté une grue de construction dans la ville de Carthagène, dans le sud-est de l'Espagne, faisant plusieurs blessés dont un sérieusement, a rapporté jeudi la télévision espagnole TVE.

Cet incident intervient alors que le principal syndicat espagnol des conducteurs de train a appelé à une grève nationale du 9 au 11 février pour exiger des garanties sur la sécurité de la profession après trois déraillements en deux jours qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, dont deux conducteurs.

L'opérateur ferroviaire espagnol Adif a dit sur X que le trafic sur la ligne concernée était interrompue à cause de l'"intrusion dans le gabarit de l'infrastructure d'une grue n'appartenant pas à l'exploitation ferroviaire", sans donner plus de détails.

(Reportage de David Latona et Emma Pinedo; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)