Espagne-Un train percute une grue, plusieurs blessés légers

(Actualisé avec déclarations, état des blessés, détails)

Un train a percuté une grue de construction près de Carthagène, dans le sud-est de l'Espagne, faisant plusieurs blessés légers, ont annoncé les services d'urgence jeudi.

Il s'agit du quatrième accident ferroviaire du pays en moins d'une semaine.

"Le train ne s'est pas renversé et n'a pas déraillé", a déclaré un porte-parole des services d'urgence de Murcie. Les premiers appels concernant l'accident ont été reçus juste après midi, ont-ils ajouté.

L'opérateur ferroviaire espagnol Adif a dit sur X que le trafic sur la ligne concernée était interrompue à cause de l'"intrusion dans le gabarit de l'infrastructure d'une grue n'appartenant pas à l'exploitation ferroviaire", sans donner plus de détails.

Les services ont ensuite repris sur la ligne, a déclaré l'opérateur ferroviaire plus tard.

Cet incident intervient alors que le principal syndicat espagnol des conducteurs de train a appelé à une grève nationale du 9 au 11 février pour exiger des garanties sur la sécurité de la profession après trois déraillements en deux jours qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, dont deux conducteurs.

