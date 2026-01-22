 Aller au contenu principal
Espagne-Un train percute une grue, plusieurs blessés légers
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 14:14

(Actualisé avec déclarations, état des blessés, détails)

Un train a percuté une grue de construction près de Carthagène, dans le sud-est de l'Espagne, faisant plusieurs blessés légers, ont annoncé les services d'urgence jeudi.

Il s'agit du quatrième accident ferroviaire du pays en moins d'une semaine.

"Le train ne s'est pas renversé et n'a pas déraillé", a déclaré un porte-parole des services d'urgence de Murcie. Les premiers appels concernant l'accident ont été reçus juste après midi, ont-ils ajouté.

L'opérateur ferroviaire espagnol Adif a dit sur X que le trafic sur la ligne concernée était interrompue à cause de l'"intrusion dans le gabarit de l'infrastructure d'une grue n'appartenant pas à l'exploitation ferroviaire", sans donner plus de détails.

Les services ont ensuite repris sur la ligne, a déclaré l'opérateur ferroviaire plus tard.

Cet incident intervient alors que le principal syndicat espagnol des conducteurs de train a appelé à une grève nationale du 9 au 11 février pour exiger des garanties sur la sécurité de la profession après trois déraillements en deux jours qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, dont deux conducteurs.

(Reportage David Latona et Emma Pinedo, version française Zhifan Liu et Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

  • 14:19

    Ils en consomment des trains en Espagne !!!

