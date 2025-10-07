Espagne-Quatre disparus après l'effondrement partiel d'un immeuble à Madrid

(Actualisé nombre de disparus, témoignages et précisions)

Au moins quatre ouvriers du bâtiment sont portés disparus après l'effondrement partiel d'un immeuble en cours de rénovation dans le centre de Madrid, ont annoncé les autorités mardi.

Trois hommes et une femme ont été portés disparus par l'entreprise de construction responsable, a déclaré à la presse Inma Sanz, adjointe au maire de Madrid.

"Les étages supérieurs se sont écroulés et sont tombés vers le bas, donc nous parlons d'une quantité très importante de décombres à déblayer, ce qui prendra beaucoup de temps, non pas quelques heures, mais probablement plusieurs jours", a déclaré Inma Sanz.

Deux personnes ont été légèrement blessées et une troisième a été transportée à l'hôpital avec une jambe cassée, a déclaré Beatriz Martin, porte-parole des services d'urgence.

Mikhail, un ouvrier du chantier, se trouvait à l'extérieur du bâtiment lorsque l'effondrement s'est produit. Il dit avoir vu un gros nuage de poussière et s'être immédiatement enfui en courant.

"J'ai été le premier à courir, je ne me souciais de rien d'autre. J'allais d'abord sauver ma vie et, si je le peux, sauver celle des autres", a-t-il déclaré aux journalistes.

Des drones et des chiens renifleurs se trouvaient sur les lieux pour rechercher les disparus dans le bâtiment situé près de l'opéra et du palais royal de la capitale espagnole.

Le bâtiment qui s'est effondré était en train d'être transformé en hôtel par le promoteur Rehbilita, selon les informations publiées sur son site internet.

Rehbilita n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

