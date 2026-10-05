Espagne-Pedro Sanchez convoque des élections législatives anticipées

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé lundi qu'il allait convoquer des élections législatives anticipées, prenant acte du fait que le Congrès des députés a rejeté vendredi les mesures destinées à lutter contre la crise du logement proposées par la coalition de gauche au pouvoir.

Lors d'une allocution télévisée, Pedro Sanchez a précisé que ces élections se tiendraient le 29 novembre.

Les propositions du gouvernement sur le logement, qui semblaient avoir la faveur de l'opinion publique, comprenaient l'interdiction des expulsions de locataires vulnérables jusqu'en 2030, la prolongation de deux ans du gel des loyers pour les baux existants et un durcissement des règles relatives aux locations de courte durée.

La gouvernement, qui n'est pas majoritaire au Congrès des députés, avait annoncé ces mesures en réponse aux manifestations dans tout le pays contre la crise du logement, qui ont pris de l'ampleur après l'expulsion en septembre d'une locataire de 87 ans à Madrid.

(Version française Nicolas Delame et Benoit Van Overstraeten)