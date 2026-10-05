 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Espagne-Pedro Sanchez convoque des élections législatives anticipées
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 09:13

Ajouter Boursorama à vos sources

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé lundi qu'il allait convoquer des élections législatives anticipées, prenant acte du fait que le Congrès des députés a rejeté vendredi les mesures destinées à lutter contre la crise du logement proposées par la coalition de gauche au pouvoir.

Lors d'une allocution télévisée, Pedro Sanchez a précisé que ces élections se tiendraient le 29 novembre.

Les propositions du gouvernement sur le logement, qui semblaient avoir la faveur de l'opinion publique, comprenaient l'interdiction des expulsions de locataires vulnérables jusqu'en 2030, la prolongation de deux ans du gel des loyers pour les baux existants et un durcissement des règles relatives aux locations de courte durée.

La gouvernement, qui n'est pas majoritaire au Congrès des députés, avait annoncé ces mesures en réponse aux manifestations dans tout le pays contre la crise du logement, qui ont pris de l'ampleur après l'expulsion en septembre d'une locataire de 87 ans à Madrid.

(Version française Nicolas Delame et Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank