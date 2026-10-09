Espagne-Les partis de droite espagnols toujours en tête avant les élections de novembre - sondages

(Répétition du titre pour rajouter mot omis)

Le Parti populaire (centre-droit) et Vox (extrême droite) restent les favoris pour remporter ensemble une majorité parlementaire lors des élections législatives anticipées convoquées le 29 novembre par la coalition de gauche au pouvoir, selon deux sondages d'opinion publiés vendredi.

Le socialiste Pedro Sanchez, le président du gouvernement au pouvoir depuis 2018, a annoncé ces élections anticipées lundi, prenant acte du rejet par le Congrès des députés des mesures que le gouvernement proposait pour enrayer la crise du logement dans le pays.

Il fait ainsi le pari que les manifestations contre la pénurie de logements et la flambée des loyers, déclenchées par l'expulsion d'une femme de 87 ans, décédée depuis, de son appartement madrilène, va remobiliser les électeurs de gauche.

Avant la question du logement, le débat politique était focalisé à la fois sur la gestion par son gouvernement de la crise migratoire dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, ainsi que d'une série d'affaires de corruption impliquant le parti et la famille de Pedro Sanchez.

Ce dernier, à la tête de l'un des derniers gouvernements de gauche encore en place en Europe, a nié à plusieurs reprises toute malversation de la part de son parti et a défendu l'innocence de sa famille.

Un sondage réalisé par le journal El País, l'un des premiers menés après l'annonce des élections, montre que le Parti populaire (PP) et le parti anti-immigration Vox obtiendraient ensemble 198 sièges, soit plus que le seuil de 176 sièges nécessaire pour former une majorité.

Lors des dernières élections de 2023, ces deux partis avaient totalisé 170 sièges. D'après cette enquête, Vox pourrait doubler son score d'il y a trois ans.

Les socialistes passeraient de 121 sièges il y a trois ans à 112, et leurs chances de gouverner seraient fortement compromises par la chute des suffrages obtenus par Sumar, leur partenaire de gauche radicale au sein de la coalition gouvernementale.

En termes de voix, le PP remporterait les élections avec 31,9% des suffrages, devant les socialistes qui recueilleraient 28,1%, selon le sondage d'El País. Bien que les deux partis perdent des voix par rapport à 2023, le recul des socialistes est plus marqué.

"Tous les sondages que nous observons reflètent le même message : l'Espagne veut un changement, veut une alternative", a déclaré vendredi Ester Muñoz, porte-parole parlementaire du PP, à la chaîne Telecinco.

Le PP et Vox gouvernent actuellement en coalition dans quatre régions d'Espagne.

Arrivant à un résultat similaire, un sondage réalisé par le site web El Confidencial attribue 200 sièges au Congrès des députés au PP et à Vox.

Ce dernier pourrait devenir le premier parti d'extrême droite à entrer dans un gouvernement depuis le retour de la démocratie en Espagne en 1975, après la mort du dictateur Francisco Franco.

(Rédigé par Joan Faus; Version française Mathtieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)