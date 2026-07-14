Espagne-Le frère de Pedro Sanchez condamné pour favoritisme

David Sanchez, frère du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, a été reconnu coupable mardi de faute administrative et interdit d'exercer toute fonction publique pendant neuf ans dans une affaire liée à sa nomination en 2017 à un poste culturel de haut niveau par la province de Badajoz.

Cette décision constitue un nouveau revers politique pour le chef du gouvernement socialiste, dont l'exécutif et l'entourage ont été visés par une série d'enquêtes et de scandales liés à la corruption au cours des deux dernières années. Le mois dernier, un ancien proche collaborateur de Pedro Sanchez a été condamné à 24 ans de prison dans une affaire distincte de corruption.

David Sanchez était accusé d'avoir bénéficié d'une nomination taillée sur mesure en raison de son lien familial avec le Premier ministre, qui a rejeté ces accusations en les présentant comme une campagne à motivation politique menée par l'extrême droite.

Le tribunal de Badajoz a estimé que le poste attribué à David Sanchez, chargé de superviser les conservatoires de musique de la province, avait été créé sans réelle nécessité administrative et répondait plutôt à ses intérêts personnels.

"Les accusés ont procédé à un exercice manifestement arbitraire du pouvoir dans le seul but de favoriser des individus spécifiques", précise le jugement, ajoutant que l'un des postes avait par la suite été modifié afin de correspondre à l'intérêt de David Sanchez pour l'opéra.

La décision peut faire l'objet d'un appel.

(Emma Pinedo et Javi West Larrañaga; version française Nicolas Delame)