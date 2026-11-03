Espagne-Le campement pour le logement de la Puerta del Sol évacué par la police

Les forces de l'ordre ont évacué dans la nuit de lundi à mardi de la Puerta del Sol, place au coeur de Madrid, les derniers occupants du campement pour le droit au logement qui manifestaient depuis cinq semaines contre la flambée des loyers, la pénurie de logements et les expulsions, ont rapporté les autorités espagnoles.

Ce campement était devenu le symbole de la crise du logement en Espagne qui a mis en difficulté le gouvernement socialiste, avant la catastrophe ferroviaire d'Urda, et poussé le président du gouvernement Pedro Sánchez à convoquer des élections législatives anticipées le 29 novembre.

La police anti-émeutes est intervenue mardi vers 03h00 pour évacuer les 334 occupants restants et a procédé à deux arrestations pour désobéissance et résistance à des agents, a précisé dans un communiqué le bureau du représentant du gouvernement central à Madrid.

Les manifestants ont déclaré sur leur chaîne de messagerie Telegram que l'évacuation du camp avait été violente et que plusieurs occupants avaient été blessés après avoir été frappés et aspergés de gaz poivre, ce que le gouvernement a nié dans un communiqué distinct.

Le 30 octobre, les principaux représentants des militants du droit au logement ont annoncé la dissolution de leurs comités d’organisation, leur revendication initiale ayant été satisfaite après l’adoption par le gouvernement de plusieurs mesures en faveur du logement.

(Rédigé par David Latona et Corina Pons; Version française Rihab Latrache)