Espagne: la production industrielle repart à la hausse en septembre

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

La production industrielle est repartie à la hausse en septembre en Espagne, après les baisses enregistrées en juillet et août, a rapporté jeudi l'Institut national de statistique (INE).

Selon les données provisoires corrigées des effets saisonniers et du calendrier de l'INE, l'indice mensuel de la production industrielle espagnole a crû de 0,4%, après la légère baisse de 0,1% enregistrée en août et la chute de 0,4% en juillet, en pleine saison estivale.

L'évolution de septembre s'explique principalement par la bonne performance des biens intermédiaires (+2%), qui ont été la locomotive des hausses mensuelles, selon l'INE.

En rythme annuel, la production industrielle espagnole affiche en septembre une augmentation de 1,7% par rapport à 2024, grâce principalement aux bons résultats du secteur énergétique (+3,6%) et des biens de consommation non durables (+2,9%), a indiqué l'INE.

L'économie espagnole, largement orientée vers les services mais également dotée de puissants secteurs industriels, a crû de 0,6% au troisième trimestre, ce qui, malgré un léger ralentissement, confirme le dynamisme de la quatrième économie de la zone euro.

Le gouvernement dirigé par le socialiste Pedro Sánchez prévoit une croissance du PIB du pays de 2,7% pour 2025.