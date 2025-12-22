 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Espagne-La percée de Vox dans la région d'Estrémadure pourrait peser sur le prochain scrutin régional
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 13:17

Le parti espagnol d'extrême droite Vox a doublé le nombre de sièges qu'il détient dans la région d'Estrémadure lors des élections de dimanche, compliquant les négociations pour la formation d'une coalition avec le Parti populaire (PP) conservateur, arrivé en tête.

Le score de Vox souligne également la montée en puissance du parti nationaliste à l'approche d'autres scrutins régionaux l'année prochaine

Le Parti socialiste ouvrier (PSOE) a perdu 10 des 65 sièges que compte l'assemblée, échouant à reprendre un ancien bastion passé à droite en 2023 lorsque le PP, au coude à coude avec la formation du Premier ministre Pedro Sanchez, avait remporté l'élection avec le soutien de Vox.

Le résultat de dimanche accentue la pression sur le PSOE avant les élections en Aragon, en Castille et Léon et en Andalousie l'année prochaine.

María Guardiola Martín, présidente d'Estrémadure et membre du PP, avait convoqué ce scrutin après l’échec du vote du budget, Vox ayant refusé de l’approuver.

Le PP a remporté 29 sièges, soit un de plus qu'en 2023, mais quatre de moins que la majorité, tandis que Vox est passé de cinq à onze sièges, renforçant la dépendance des conservateurs au soutien de l'extrême droite. Le PSOE est tombé à 18 sièges contre 28.

Le résultat confirme le virage à droite en Estrémadure, le bloc PP-Vox atteignant 60% des voix.

(Rédigé par Jesus Calero, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank