Espagne-La percée de Vox dans la région d'Estrémadure pourrait peser sur le prochain scrutin régional

Le parti espagnol d'extrême droite Vox a doublé le nombre de sièges qu'il détient dans la région d'Estrémadure lors des élections de dimanche, compliquant les négociations pour la formation d'une coalition avec le Parti populaire (PP) conservateur, arrivé en tête.

Le score de Vox souligne également la montée en puissance du parti nationaliste à l'approche d'autres scrutins régionaux l'année prochaine

Le Parti socialiste ouvrier (PSOE) a perdu 10 des 65 sièges que compte l'assemblée, échouant à reprendre un ancien bastion passé à droite en 2023 lorsque le PP, au coude à coude avec la formation du Premier ministre Pedro Sanchez, avait remporté l'élection avec le soutien de Vox.

Le résultat de dimanche accentue la pression sur le PSOE avant les élections en Aragon, en Castille et Léon et en Andalousie l'année prochaine.

María Guardiola Martín, présidente d'Estrémadure et membre du PP, avait convoqué ce scrutin après l’échec du vote du budget, Vox ayant refusé de l’approuver.

Le PP a remporté 29 sièges, soit un de plus qu'en 2023, mais quatre de moins que la majorité, tandis que Vox est passé de cinq à onze sièges, renforçant la dépendance des conservateurs au soutien de l'extrême droite. Le PSOE est tombé à 18 sièges contre 28.

Le résultat confirme le virage à droite en Estrémadure, le bloc PP-Vox atteignant 60% des voix.

(Rédigé par Jesus Calero, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)