Espagne: la dette publique est passée en juillet sous les 100% du PIB, une première depuis 2020

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

Le niveau de la dette publique en Espagne est passé sous les 100% du PIB en juillet, une première depuis 2020, a annoncé jeudi la Banque d'Espagne, nouveau reflet de la bonne santé de l'économie nationale.

"Le solde de la dette de l'ensemble des administrations publiques s'est établi en juillet 2026 à 99,9% du PIB, soit 2,4 points de pourcentage de moins qu'à la même période de l'année précédente", a détaillé dans un communiqué l'institution monétaire basée à Madrid.

C'est "la première fois depuis février 2020, avant la pandémie" de Covid-19, a-t-elle poursuivi.

En volume, la dette publique s'est établie en juillet à 1.744 milliard d'euros.

Le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez avait fixé comme objectif de passer sous ce seuil symbolique avant la fin de l'année.

Dès 2020, la pandémie mondiale de Covid-19 avait entraîné l'explosion des dépenses publiques en Espagne, la dette atteignant à son plus haut 124,2% du PIB en mars 2021.

Depuis, la tendance est à la baisse, favorisée par la vigueur de l'économie espagnole, tirée par la manne du tourisme, de la consommation des ménages et des investissements étrangers.

Au deuxième trimestre, le PIB a augmenté de 0,7%, soit près du double de la croissance de la zone euro, malgré les répercussions économiques des hostilités au Moyen-Orient et l'accélération de l'inflation.

Celle-ci a, en effet, grimpé à 4,3% en août, en raison de l'explosion des prix du carburant, selon l'Institut national de la statistique (INE).

Dans ce contexte globalement favorable, le gouvernement espagnol anticipe une croissance soutenue de 2,6% en 2026, après 2,8% en 2025.