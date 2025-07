Espagne: l'inflation du mois de juin revisée à 2,3% sur un an

Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, s'exprime lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, le 22 janvier 2025. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'inflation a atteint 2,3% sur un an en juin en Espagne, soit 0,1 point de plus qu'initialement annoncé et 0,3 point de plus qu'au mois de mai, selon les données définitives publiées mardi par l'Institut national des statistiques (INE).

Selon l'organisme pubic, ce rebond s'explique principalement par la hausse des prix des carburants, qui s'étaient repliés voilà un an, et de l'alimentation, qui ont progressé de 2,8% sur un an, soit 0,3 point de plus que le chiffre du mois de mai.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA), qui permet les comparaisons entre les différents pays de la zone euro, a lui aussi atteint 2,3%, soit 0,7 point de plus qu'en mai.

L'inflation sous-jacente - qui ne tient pas compte des prix de l'alimentation ou des produits énergétiques et qui est corrigée des variations saisonnières - est quant à elle restée stable, à 2,2% sur un an.

Selon la Banque d'Espagne, l'inflation espagnole devrait évoluer autour de 2,5% sur l'ensemble de l'année 2025. Ce niveau est légèrement supérieur à la cible de 2% recherchée par la Banque centrale européenne (BCE).