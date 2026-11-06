Espagne-L'afflux de migrants vers les îles Canaries n'est pas tenable - autorités

L'afflux de migrants vers les îles Canaries, archipel espagnol de l'océan Atlantique au large du Maroc, s'est accéléré cette semaine, ce qui a conduit les autorités régionales à dire vendredi que la situation n'était plus tenable.

Selon ces autorités, les services de sauvetage en mer ont secouru 3.261 migrants au cours des six premiers jours de novembre, un chiffre qui se rapproche des niveaux records observés en 2024, a déclaré Fernando Clavijo, président du gouvernement des Canaries

Selon ce dernier, la situation est "absolument insoutenable" à El Hierro, l'une des îles Canaries qui compte environ 11.400 habitants et constitue l'un des principaux points d'entrée en Europe pour les migrants en provenance d'Afrique de l'Ouest.

Au cours des dernières semaines, au moins neuf migrants ont trouvé la mort au large des îles Canaries et un bébé dans un état critique a dû été transporté par avion vers un hôpital dès son arrivée.

La route atlantique reliant l’Afrique de l’Ouest aux îles Canaries est l'une des voies les plus meurtrières au monde pour des migrants.

Chaque année, ils sont des milliers à tenter ce périple à bord d'embarcations surchargées et ce malgré une mer agitée, de forts courants et de longues distances.

Les tentatives de traversée se multiplient généralement à l’automne, lorsque les conditions en mer le long de cette route sont généralement plus calmes et plus favorables.

Les arrivées de migrants ont toutefois baissé de près de 61%

au cours des dix premiers mois de 2026 par rapport à la même période de 2024.

Les propos des autorités des îles Canaries interviennent plus de trois mois après que plus de 72.000 migrants en provenance du Maroc ont afflué à Ceuta, enclave espagnole d'Afrique du Nord. Les autorités marocaines et espagnoles avaient alors fait état d'une centaine de morts, majoritairement par noyade.

(Jesus Cabrera, avec la contribution de Mireia Merino, Emma Pinedo et Corina Pons; version française Benoit Van Overstraeten)