Espagne/Incendie-La situation s'aggrave en Andalousie le vent rend le feu incontrôlable

Un vaste incendie de forêt en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, échappe au contrôle des pompiers, ont dit lundi les autorités régionales, la chaleur et le vent provoquant une multiplication de départs de feux.

L'Espagne, comme nombre de pays européens, dont la France, subit une des pires saisons estivales en matière de feux de forêt en raison des vagues de chaleur successives qui étouffent l'Europe.

Le pays a déjà vu plus de 244.000 hectares partir en fumée depuis le début de l'année, soit six fois plus qu'à la même période l’année dernière.

Dans toute l'Europe, la chaleur et les sécheresses record de cet été – qui, selon les scientifiques, sont exacerbées par le réchauffement climatique – ont mis à mal les secteurs de la production d'électricité, du transport maritime et des systèmes de santé publique, avec un impact sur l'économie représentant des centaines de milliards d'euros de pertes.

Le responsable régional des urgences en Andalousie, Antonio Sanz, a déclaré aux journalistes que l'extinction de l'incendie qui sévit dans le sud-ouest du pays, aux alentours de la ville médiévale de Niebla, s'apparentait à une " course d'obstacles de longue distance", qui devrait durer plusieurs jours.

L'incendie a déjà ravagé une superficie de près de 20.000 hectares.

Il a ajouté que la combinaison des rafales de vent, du relief accidenté de la région et des phénomènes convectifs créant des nuages de feu propageait des braises volantes dans toutes les directions, provoquant ainsi l'apparition d'incendies secondaires.

Près de 500 personnes ont été évacuées de la zone et d'autres mesures de précaution sont à l'étude, a précisé Antonio

Sanz.

D'autres feux de forêt font toujours rage dans la région centrale de Ségovie et dans celle de Castellon, à l'est.

À Ségovie, un incendie qui s'est déclaré samedi lorsqu'un véhicule a pris feu sur une autoroute a contraint 176 habitants de deux communes à quitter leur domicile, le feu se propageant rapidement à travers les pâturages environnants.

Les autorités locales ont indiqué lundi que la situation s'améliorait grâce à l’augmentation de l’humidité pendant la nuit, mais que le grand nombre d’arbres parsemant ce paysage granitique pourrait compliquer les opérations de lutte contre l'incendie.

Un autre incendie, à Tirig dans la province de Castellón, qui a parcouru jusqu'à présent environ 800 hectares et entraîné l'évacuation de 900 personnes, est toujours actif mais en voie de stabilisation grâce à des conditions météorologiques "très favorables" pendant la nuit, selon le gouvernement régional de Valence.

(David Latona, Version française Benoit Van Overstraeten)