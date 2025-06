Espagne-France : revoir Munich et sourire

Comme le PSG, l’équipe de France a l’opportunité d’accrocher un nouveau titre dans la Fußball Arena de Munich dans les prochains jours. Mais cela passe d’abord par une demi-finale de haut vol face à l’Espagne, ce jeudi soir à Stuttgart.

Cinq petits jours plus tard, la fête s’est à peine dissipée. Et pourtant, les regards de tous les amoureux de football vont pouvoir se braquer à nouveau de l’autre côté du Rhin, où l’équipe de France dispute le Final Four de la Ligue des nations à partir de ce jeudi soir. Avec la même réussite que le PSG ? Cette demi-finale contre l’Espagne, qui se jouera sur la pelouse de la Mercedez-Benz Arena de Stuttgart, donnera le ton. « On ne peut pas copier-coller les choses, même si ce qu’ils ont fait est très bien. Cela fonctionne très bien et cela donne raison à Luis Enrique. Est-ce possible de reproduire cela ? Oui. Y a-t-il autant de temps ? Non. Il y a beaucoup moins de temps en sélection », analysait Didier Deschamps ces derniers jours dans The Athletic à propos du triomphe parisien. Partie de recopiage ou non, c’est bien dans ce tourbillon d’émotions que les Bleus (dont sept joueurs ont foulé la pelouse de l’Allianz Arena samedi soir) doivent trouver les ressources pour aller chercher un nouveau trophée.

Attachez vos ceintures

Un an après la demi-finale de l’Euro entre les deux derniers vainqueurs de cette Ligue des nations (à Munich, déjà), il y aura forcément comme un air de revanche qui flottera dans le ciel de Stuttgart sur les coups de 21 heures. Surtout que la bande de Luis de la Fuente, principale terreur du football de sélection ces derniers mois, est venue en Allemagne avec l’envie de remporter un troisième titre en trois ans (après cette même Ligue des nations en 2023 et l’Euro 2024, déjà outre-Rhin). « C’est une très bonne équipe d’Espagne , reconnaissait Manu Koné ce mardi en conférence de presse. On connaît l’engouement du match, on ne se le dit pas entre nous comme une revanche, on se dit juste qu’il faut gagner, qu’il faut passer le tour. » …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com