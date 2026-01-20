Espagne-Des grues déployées pour dégager les wagons accidentés et extraire des corps

Les services de secours espagnols avaient recours à des grues mardi pour dégager les wagons les plus fortement endommagés par la collision entre deux TGV dimanche en Andalousie, alors que la recherche des corps des personnes disparues se poursuit.

Le bilan de l'accident s'est alourdi à 41 morts, ont annoncé les autorités mardi matin, une nouvelle dépouille ayant été extraite d'un wagon dans la nuit.

Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, avait déclaré tard lundi soir à la télévision publique TVE qu'au moins trois corps avaient été vus par les secouristes, coincés dans l'épave d'un wagon.

Quarante-trois personnes ont été signalées disparues après l'accident, ce qui est conforme au bilan établi jusqu'à présent, a-t-il ajouté. Le bilan définitif ne pourra être établi qu'une fois que les wagons tombés en contrebas de la voie ferrée auront été dégagés.

L'accident s'est produit dimanche soir près d'Adamuz, dans la province de Cordoue, à environ 360 km au sud de Madrid.

Selon des experts, une rupture de soudure sur un rail pourrait être à l'origine du déraillement qui a entraîné la collision entre les deux TGV circulant en sens opposé.

Le roi Felipe et la reine Letizia sont attendus dans la journée à Adamuz, où ils seront accompagnés par la vice-présidente du Conseil, Maria Jesus Montero, a annoncé le gouvernement.

