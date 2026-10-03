Espagne-Des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la crise du logement

Des dizaines de milliers de personnes manifestent samedi dans les rues de Madrid et d'autres villes espagnoles pour dénoncer une crise du logement, leur colère étant exacerbée après le rejet par le Parlement d'une série de mesures proposées par le gouvernement socialiste censées juguler cette crise.

Le mouvement ne cesse de prendre de l'ampleur depuis le 23 septembre, jour où la police a expulsé sur une civière Maricarmen Abascal, 87 ans, de son logement madrilène qu'elle occupait depuis plus de sept décennies, en vertu d'un arrêté d'expulsion obtenu par le fonds d'investissement qui avait racheté son appartement.

Parmi les banderoles brandies par les manifestants figure notamment un appel à la grève générale en raison de la situation immobilière.

A titre d'exemple, les loyers ont doublé au cours de la dernière décennie, les tarifs moyens atteignant 1.176 euros par mois, soit 98,7% du salaire moyen d'un jeune, selon le Conseil de la jeunesse d'Espagne.

"C'est une honte", a déclaré Nando de Anguulo, 26 ans, au sujet des rejet des mesures proposées par le gouvernement de gauche. Ce dernier ne dispose par d'une majorité au Parlement.

"Cela ne fait que prouver que c'est nous, les citoyens, qui devons nous adapter aux partis politiques, et non les politiciens aux attentes de la population, et cela ne peut pas continuer ainsi", a-t-elle ajouté

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez pourrait convoquer des élections anticipées en novembre après l'échec de l'adoption de ces mesures relatives au logement, ont rapporté vendredi les médias espagnols.

Le cabinet de Pedro Sanchez a refusé de commenter ces informations.

(Graham Keeley,Leonardo Benassatto, Jaime Lopez, Alejandro Martinez, Juan Barbosa et Elena Rodriguez, Version française Benoit Van Overstraeten)