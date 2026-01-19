 Aller au contenu principal
Espagne-Au moins 39 morts après la collision entre deux TGV-médias
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 07:48

Le bilan de la collision entre deux trains à grande vitesse dimanche dans le sud de l'Espagne a été réévalué à au moins 39 morts, rapportent lundi la chaîne publique espagnole RTVE et Sky News Espagne, citant les services de secours.

L'accident s'est produit dimanche en fin d'après-midi près d'Adamuz, ville située dans la province de Cordoba à environ 360 kilomètres de la capitale Madrid.

(Rédigé par Victoria Waldersee ; Version française Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)

