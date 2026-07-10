Espagne-12 morts et 23 disparus dans des feux de forêt en Andalousie

(Actualisé avec nouveau bilan, précisions et contexte)

Le bilan des feux de forêt survenus jeudi dans la province d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, s'est alourdi vendredi à au moins 12 morts et 23 disparus, alors que les pompiers étaient toujours à pied d'oeuvre pour circonscrire l'un des incendies les plus meurtriers jamais enregistrés dans le pays.

La plupart des victimes semblent être des ressortissants étrangers ayant fait fi des consignes enjoignant à la population de se mettre à l'abri, ont déclaré les autorités.

Cette destination, située dans la région d'Andalousie, est prisée des touristes, notamment des Français, des Britanniques et des Belges.

On déplore également un Espagnol parmi les victimes, ont également précisé les autorités.

Les flammes se sont propagées extrêmement rapidement dans une zone boisée autour de la ville de Los Gallardos, touchant particulièrement le hameau voisin de Bedar, a déclaré Antonio Sanz, responsable régional des services d'urgence en Andalousie.

Antonio Sanz a souligné que les autorités avaient demandé aux habitants de rester chez eux et que les premiers éléments montrent que des personnes sont mortes en tentant de quitter la région en voiture.

Quatre personnes, vraisemblablement de nationalité britannique car le volant de leur voiture était à droite, sont décédées dans lé véhicule, a-t-il précisé. Sept autres personnes ont été retrouvées mortes après avoir apparemment abandonné leur voiture et tenté de fuir à pied par un itinéraire non prévu dans le plan d'évacuation.

"Tout semble indiquer que, parmi les personnes décédées, la majorité – voire la totalité – sont des ressortissants étrangers", a-t-il dit.

L'incendie pourrait avoir été déclenché par un câble électrique qui s'est détaché et est tombé sur une parcelle de broussailles sèches, a déclaré à la chaîne de télévision publique TVE Pedro Ridao, maire de la ville d'Antas, voisine de celle de Los Gallardos.

Alors que les autorités s'efforcent d'identifier les morts et de retrouver les disparus, des proches inquiets partout dans le monde ont publié des messages sur les réseaux sociaux et les forums locaux.

Une femme a signalé la disparition de sa fille, qui conduisait une Ford Fiesta rouge avec son chien à bord. Une autre personne, résidant aux Etats-Unis, a indiqué que son frère faisait partie d'un groupe de dix personnes ayant tenté de fuir par une vallée longeant un cours d'eau. Elle a communiqué les coordonnées GPS et a demandé aux services d'urgence de le rechercher.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a déclaré, dans un message publié sur le réseau social X, ressentir une "immense tristesse et un profond désarroi" face aux conséquences de l'incendie. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes.

A ce stade, le bilan humain des feux de forêt de Los Gallardos dépasse celui de l'incendie survenu en 2005 dans la province de Guadalajara, dans le centre du pays, au cours duquel 11 pompiers avaient péri.

L'Europe est en proie à une nouvelle canicule et les vagues de chaleur attisent les feux de forêt dans plusieurs pays. En France, 59 départements ont été placés en risque "élevé à très élevé" de feux de forêts.

(Reportage Loyola Perez de Villegas Muniz à Los Gallardos; Emma Pinedo, Corina Pons, David Latona à Madrid; Akanksha Khushi à Bangalore; rédigé par Charlie Devereux; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou; édité par Sophie Louet et Benoit Van Overstraeten)