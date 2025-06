Espaces sans enfant : le gouvernement va mettre en place un label pour les commerces où les familles sont bienvenues

Ce label pourra prendra en compte plusieurs critères, allant de l'accueil des enfants sans surcoût au personnel bienveillant en passant par des aménagements adaptés.

Sarah El Haïry à Paris, le 4 juin 2024. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

C'est une tendance qui inquiète le gouvernement : les espaces "sans enfant" ou les offres commerciales pour adultes seulement, bien qu'encore limités, progressent en France. Alors que des réflexions ont été lancées avec le secteur du tourisme, le gouvernement a annoncé mercredi 11 juin la mise en place d'un label pour les établissements où les enfants sont les bienvenus

"On va lancer un outil, un sticker, qui permet de dire que cet établissement 'oui, il accueille (les enfants, ndlr), vous êtes les bienvenus, on ne va pas vous regarder de travers'", a annoncé la Haute commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry sur TF1 . "On pourra le retrouver sur les façades" des établissements "à partir du 5 juillet".

De couleur rouge, la vignette proposée par le gouvernement portera l'inscription "le choix des familles 2025" avec, au centre, le logo d'un poussette.

Une tendance plus développée à l'étranger

Ce label pourra prendra en compte plusieurs critères, allant de l' accueil des enfants sans surcoût au personnel bienveillant en passant par des aménagements adaptés (espaces jeux, toilettes,...), précise-t-on au Haut commissariat à l'Enfance.

Sarah El Haïry a réuni fin mai plusieurs fédérations du secteur du tourisme et des transports pour lutter contre la tendance "no kid" ("sans enfant") qui se développe dans certains pays étrangers et semble gagner du terrain en France.

Cette tendance consiste à exclure les mineurs de certains hôtels et restaurants , de certains voyages et autres activités de loisirs.

La Haute commissaire à l'Enfance a évoqué ces dernières semaines la création "d'une charte à hauteur d'enfants", un texte non contraignant qui permettrait de communiquer les informations concernant les équipements disponibles et les offres d'animation. Elle doit recevoir dans la journée les éditeurs des guides touristiques.