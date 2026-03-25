Espace : SpaceX prépare son entrée en Bourse, levée titanesque en vue?

L'entreprise spatiale d'Elon Musk va déposer son dossier d'introduction auprès de la SEC.

Une fusée SpaceX Falcon Heavy au décollage à Cap Canaveral (Floride), le 14 octobre 2024 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Après s'être fait une place de choix dans l'industrie spatiale, SpaceX a entamé les grandes manoeuvres en vue d'une introduction en Bourse envisagée pour juin 2026 , relate le site The Information , mardi 24 mars. Le média spécialisé affirme que le poids-lourd de l'aérospatiale s'apprête à déposer son dossier d'introduction en Bourse auprès du régulateur américain des marchés, la SEC, cette semaine ou la prochaine.

Le dépôt d'un dossier se fait souvent de façon confidentielle. Elle ne préjuge pas d'une date d'entrée en Bourse ni du montant que la société entend lever. Ces soumissions sont aussi considérées comme une manière de tester le marché avant une introduction, quitte à renoncer ou à reporter la transaction.

Selon The Information , les conseillers de SpaceX sur cette opération estiment qu'elle pourrait vendre pour 75 milliards de dollars de titres, ce qui équivaudrait au triple de la plus grosse levée jamais réalisée. Le record appartient, pour l'instant, au groupe pétrolier Saudi Aramco, qui avait ramassé 25,6 milliards de dollars en 2019. A l'issue de l'absorption de xAI début février, SpaceX avait été valorisée 1.250 milliards de dollars, selon plusieurs médias.

Nouveau poids-lourd des activités spatiales

Fondée en 2002 par Elon Musk, qui en est encore le patron et le principal actionnaire, SpaceX s'est imposé comme un acteur incontournable de l'industrie aérospatiale, avec ses fusées Falcon 9, qui ont déjà effectué des centaines de vols. Outre des satellites, SpaceX a déjà emmené dans l'espaces plusieurs équipages d'astronautes à destination de la Station spatiale internationale (ISS), grâce à sa capsule Crew Dragon.

Il a aussi mis en orbite sa constellation de satellites Starlink, désormais principale source de revenus du groupe grâce à la vente de son service de connexion à internet. L'entreprise texane met actuellement au point une mégafusée, baptisée Starship, qui a déjà réussi plusieurs vols test mais affiche un retard conséquent sur son plan de marche et toujours aucune échéance pour son premier vol commercial. SpaceX travaille aussi au développement de centres de données dans l'espace, sur le principe d'une constellation de satellites en orbite basse.