Espace : la Lune dans le viseur, l'Inde signe une prouesse technique et rejoint le trio Chine/USA/Russie

SDX01 et SDX02, deux satellites lancés depuis l'Inde le 30 décembre dernier, ont réussi leur amarrage en orbite. Cette technologie est expérimentée dans le cadre du développement de prochaines expéditions lunaires, à l'objectif d'une mission humaine à l'horizon 2040.

Les deux satellites SDX01 et SDX02 ont été lancés le 30 décembre 2024 depuis la base spatiale de Sriharikota ( Indian Space Research Organisati / HANDOUT )

New Delhi poursuit ses avancées dans l'espace. L'agence spatiale indienne (ISRO), a annoncé jeudi 16 janvier avoir réussi à amarrer deux petits satellites en orbite dans le cadre de la mission "SpaDeX" (Space Docking Experiment, ndlr) . Ce succès a été salué comme "historique" et crucial pour les projets de mission lunaire et de station spatiale menés par les autorités interdiennes. "Amarrage des deux engins réussi! Un moment historique", s'est réjouie l'Organisation indienne de recherche spatiale dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

La mission consistait à réussir l'amarrage en orbite entre les deux satellites de la mission SpaDeX, l'un "chasseur", l'autre "cible".

Avec ce succès, l'Inde est devenu le quatrième pays au monde à réussir une opération d'amarrage en orbite, une prouesse technique jusque-là réalisée par les seuls Russie, Etats-Unis et Chine. "Félicitations à nos scientifiques de l'ISRO et à toute la communauté spatiale", s'est réjoui le Premier ministre Narendra Modi sur X. "C'est un pas significatif pour les ambitieuses missions spatiales prévue par l'Inde dans les années à venir".

Les deux petits engins de 220 kg chacun avaient été expédiés dans l'espace le 30 décembre par une fusée indienne PSLV-60 depuis le pas de tir de Sriharikota, sur la côte est de l'Inde. Retardé pour des raisons techniques, la manœuvre a commencé le 12 janvier, alors que les deux satellites volaient à plus de 28.000 km/h à 470 km au-dessus de nos têtes. Cette mission SpaDeX visait à "développer et expérimenter la technologie nécessaire à un rendez-vous, un amarrage et un désamarrage de deux petits engins spatiaux", a rappelé l'ISRO.

L'Inde vise la Lune

Cette technologie devrait être utilisée par l'agence spatiale indienne pour la mission Chandrayaan-4, prévue en 2028, qui doit ramener sur Terre une poignée d'échantillons lunaires.

L'Inde s'est lancée dans un ambitieux programme d'exploration spatiale qui lui a permis d'égaler voire de dépasser les réussites des autres grandes puissances à des prix considérablement moindres. Le pays le plus peuplé de la planète est parvenu en 2023 à poser une engin spatial sur la Lune, pour la première fois à proximité de son pôle sud. L'Inde prévoit un premier vol orbital habité en 2025, la mise en service d'une station spatiale en 2034, avant une mission humaine vers la Lune que le président Modi a annoncée pour l'horizon 2040.