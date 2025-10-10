Escroquerie : attention à cet appel de l’Arcep, il s’agit d’une arnaque pour voler vos données bancaires

Les arnaqueurs tentent d’obtenir les informations personnelles des victimes, dont des numéros de passeport, des signatures électroniques, et même des données bancaires. Illustration. (Mimzy / Pixabay)

Des personnes mal intentionnées usurpent, depuis le mois de juin 2025, le nom de l’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) pour des arnaques téléphoniques. Contactée mi-septembre par les escrocs, une victime a témoigné auprès de la radio ICI .

Faux policier et faux procureur

L’homme a reçu un appel d’une femme qui disait travailler pour le gendarme des télécoms. Celle-ci voulait soi-disant l’informer qu’il avait été victime d’une fraude et qu’une personne avait ouvert une ligne téléphonique à son nom auprès de SFR. Elle lui a ensuite demandé s’il souhaitait déposer plainte, ce à quoi il a répondu « oui » .

L’escroquerie a ensuite pris une tournure plus grave, lorsque la victime a été contactée par un prétendu inspecteur de police. Après lui avoir demandé son nom, prénom et adresse, le faux agent a prétendu que son identité était associée à une affaire de grand banditisme et de blanchiment d’argent. L’homme lui a demandé de ne pas ébruiter les faits, tout en expliquant qu’elle serait appelée ultérieurement par le procureur de la République.

Dérober les informations personnelles

« Je suis à ce moment-là plutôt déstabilisé. Je décide de passer outre l’injonction de confidentialité » , a confié la victime qui s’est décidée à se rendre à la gendarmerie le lendemain. C’est à ce moment-là qu’elle a reçu l’appel de celui qui se faisait passer pour un procureur. Le destinataire du coup de fil lui a indiqué où il se trouvait et avoir activé le haut-parleur. L’arnaqueur a tout de suite raccroché.

Le but de l’escroquerie est de subtiliser les informations personnelles des personnes ciblées. Selon l’Arcep, les arnaqueurs tentent également d’obtenir des numéros de passeport, signatures électroniques, et même des informations bancaires. Au total, plus de 300 signalements ont été recensés par l’organisme depuis le mois de juin sur sa plateforme « J’alerte l’Arcep ».

Signalez l’arnaque

Le gendarme des télécoms préconise de rester vigilant face à toute demande d’informations personnelles et de ne surtout pas communiquer ses informations bancaires au téléphone. L’organisme rappelle également qu’il ne contacte jamais les personnes par ce moyen. Le mieux reste de raccrocher au moindre doute et de signaler la fraude en ligne ou par SMS grâce au dispositif 33700. Si les escrocs ont tenté de se faire passer pour les forces de l’ordre, il est également conseillé de le signaler à la police ou la gendarmerie locale.