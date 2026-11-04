Esclavage : le Royaume-Uni écarte l'hypothèse de réparations financières

"Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas réalisable, c'est infaisable de notre point de vue", a tranché le gouvernement britannique.

Ed Miliband à Istanbul, en Turquie, le 23 octobre 2026. ( AFP / YASIN AKGUL )

Des excuses officielles, mais pas de réparations. Le ministre britannique des Affaires étrangères Ed Miliband a jugé mercredi 4 novembre "infaisable" de verser de l'argent à d'anciennes colonies pour le rôle du Royaume-Uni dans l'esclavage.

Ces derniers jours, le chef du gouvernement travailliste Andy Burnham a ouvert la voie à des excuses officielles du Royaume-Uni pour son rôle dans la traite transatlantique mais a, comme ses prédécesseurs, rejeté toute possibilité de réparations financières.

Il a annoncé l'ouverture d'un "dialogue" avec les pays du Commonwealth , à l'occasion du sommet des dirigeants des pays de cette organisation qui s'est tenu ces derniers jours à Antigua-et-Barbuda. Ed Miliband, également présent au sommet, a suggéré que ce dialogue pourrait aboutir à la formulation d'excuses lors du sommet du G20 qui se tiendra fin novembre 2027 à Manchester, sous présidence britannique.

"J'ai dit 'nous sommes prêts à dire que nous sommes ouverts à des excuses, mais nous ne changerons pas notre position sur la question des réparations'", a souligné le chef de la diplomatie britannique. "Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas réalisable, c'est infaisable de notre point de vue" , a-t-il ajouté.

"Une première étape"

La perspective d'excuses britanniques a été critiquée par la cheffe de l'opposition conservatrice, Kemi Badenoch, qui a estimé sur Sky News dimanche que "cela ne ferait qu'ouvrir la porte à des demandes d'argent".

Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a lui salué l'approche d'Andy Burnham, affirmant mardi qu'elle était "une première étape pour continuer à travailler afin de voir comment nous pouvons laisser derrière nous cette question de la traite transatlantique des esclaves et du colonialisme".

Mardi, en ouvrant le sommet, le roi Charles III, chef du Commonwealth, a exprimé son "horreur" face à l'esclavage, qu'il a qualifié d'"injustice monstrueuse".

Mais il a également estimé que la Royal Navy avait joué un rôle "important" pour mettre fin à la traite transatlantique, en interceptant les bateaux négriers.

Si l'esclavage a été aboli en 1833 par le Parlement britannique dans la majeure partie de l'Empire, le commerce et le transport d'esclaves avaient eux été interdits en 1807.

Le roi achève mercredi une tournée de neuf jours dans les Caraïbes et au Guyana.